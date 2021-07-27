В Сочи ожидаются затяжные дожди с с кратковременными ливневыми осадками, сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптиков 27 июля в Сочи в течение 12 часов выпадет 40-50 миллиметров осадков. Одновременно с постоянным дождем будет идти еще и ливневый. Вильфанд объяснил, что из-за такого характера дождей ожидается подъем уровня воды в реках.