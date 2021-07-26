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Сильные ливни с грозами на сутки накроют Сочи

Елена Прошина
1 час назад

Сильные проливные дожди с грозами ожидаются вечером в Сочи 26 июля. Непогода продлится сутки. В городе действует экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба мэрии.

Сильные ливни с грозами на сутки накроют Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, отказаться от отдыха у воды в указанный период, не оставлять транспортные средства под деревьями и шаткими конструкциями.

Напомним, что последнее подтопление города-курорта произошло 24 июля. Тогда река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, а власти планировали эвакуировать население. Позже из берегов вышли еще несколько рек, что привело к затоплению автострады «Адлер-Сочи».

Кроме того, из-за сильных восходящих и нисходящих потоков образовался смерч.

Погода,Сочи,
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