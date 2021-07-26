Прогноз погоды: грозы снизят градус в Москве

Неделя 26 июля - 1 августа в Москве ожидается солнечной и жаркой, но грозы помешают температуре вырасти до экстремальных значений. Об этом сообщает портал «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды «Фобоса».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дневные температуры в столице в первой половине недели составят плюс 28 - 31 градус. В четверг, 29 июля, пройдут ливни с грозами, благодаря которым похолодает на три - четыре градуса.

До 31 градуса в начале недели будет прогреваться и Санкт-Петербург. Но из-за гроз к пятнице, 30 июля, температуры упадут до плюс 24 - 27 градусов.

На Урале неделя начнется с гроз и температур не выше 18 - 23 градусов тепла, но затем станет суше и воздух прогреется до плюс 23 - 28 градусов.

На территории от Нижнего Новгорода до Чебоксар на неделе также будут локальные ливни и грозы. Сначала в районах Средней Волги будет около плюс 20 - 25 градусов, затем - на три - четыре градуса теплее.

В южных регионах страны почти вся неделя будет солнечной и сухой и только в самом ее конце появятся скопления грозовых облаков. Дневные температуры будут достигать 30 - 35 градусов жары.