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В Африке зафиксировали рекордные морозы

Газета.Ru
1 час назад

На юге Африки, где наступила зима, зафиксировали рекордное похолодание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеослужбу ЮАР.

Аномальные морозы ударили по Африке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ночью 24 июля в 19 районах были побиты исторические рекорды: в городе Кимберли и окрестностях температура опустилась до -9,9°С. В Йоханнесбурге воздух охладился до -7°С. Такие показатели являются самыми низкими за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам синоптиков, аномально холодная температура продержится в регионе еще около недели. По имеющимся данным, похолодание пришло из Антарктики.

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Ранее в Кувейте были зафиксированы температурные рекорды: +53,3°С в тени и +70°С на солнце. Нынешнее лето стало самым жарким за последние 70 лет. В некоторых регионах страны власти обратились к жителям и призвали экономно потреблять электроэнергию и заменить старые кондиционеры в домах и офисах, потому что для их работы нужно много электричества.

Погода,В мире,Йоханнесбург,
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