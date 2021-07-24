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Москвичам пообещали пик тепла в середине следующей недели

Вечерняя Москваиещё 4
45 минут назад

Во вторник и среду, 27 и 28 июля, в столичном регионе ожидается локальный пик тепла. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптики предупредили о пике тепла в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалист уточнил, что повышение температуры в регионах Центрального федерального округа начнется уже в воскресенье, 25 июля. Оно затронет Москву и Подмосковье, Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую и Владимирскую области.

На пике тепла воздух в столичном регионе прогреется до 28-30 градусов, в Тверской области — до 29-30, в Смоленской области — до 25-28, в Калужской области — до 27 градусов. В Рязанской области ожидается 28-30 градусов, в Тульской — 27-28, во Владимирской области — 28-29 градусов тепла.

Однако до потепления центральную часть России ожидает самый прохладный день за неделю — суббота, 24 июля. В Москве и Московской области столбики термометров поднимутся не выше 21-23 градусов, что на один-полтора градуса ниже климатической нормы, рассказал Варакин ТАСС.

После потепления температура будет превышать климатическую норму на семь градусов, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что москвичи должны быть готовы к 32-градусному потеплению в среду, 28 июля.

Погода,Новости Москвы,Юрий Варакин,Евгений Тишковец,Росгидромет,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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