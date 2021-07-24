Синоптики предупредили о пике тепла в Москве

Во вторник и среду, 27 и 28 июля, в столичном регионе ожидается локальный пик тепла. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалист уточнил, что повышение температуры в регионах Центрального федерального округа начнется уже в воскресенье, 25 июля. Оно затронет Москву и Подмосковье, Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую и Владимирскую области.

На пике тепла воздух в столичном регионе прогреется до 28-30 градусов, в Тверской области — до 29-30, в Смоленской области — до 25-28, в Калужской области — до 27 градусов. В Рязанской области ожидается 28-30 градусов, в Тульской — 27-28, во Владимирской области — 28-29 градусов тепла.

Однако до потепления центральную часть России ожидает самый прохладный день за неделю — суббота, 24 июля. В Москве и Московской области столбики термометров поднимутся не выше 21-23 градусов, что на один-полтора градуса ниже климатической нормы, рассказал Варакин ТАСС.