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Погода в Москве: Москвичей предупредили о возвращении жары

Lenta.ru
49 минут назад

В Москву вернется 30-градусная жара. Потепление придет в столицу в середине следующей недели. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

30-градусная жара вернется в Москву
Фото: ТАССТАСС

«Первая половина недели будет солнечная, сухая и теплая, ветер поутихнет до штилевого», — сказал синоптик.

Он предупредил жителей столицы, что температура воздуха в среду, 28 июля, достигнет 32 градусов тепла, что на семь градусов выше климатической нормы.

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По словам специалиста, подъем температуры не будет продолжительным, так как с четверга активизируются северо-атлантические циклоны, которые принесут дожди. Температура начнет понижаться до климатической нормы июля 22 — 27 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал опасные погодные явления, которые будут сопровождать похолодание в России. Они появятся в ряде регионов России.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,Радиостанция "Говорит Москва",
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