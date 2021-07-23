Прогноз погоды: какими будут выходные в Москве

В пятницу, 23 июля, в Москве будет временами дождливо, но выходные ожидаются сухими и комфортными. Прогноз погоды центра «Фобос» опубликовали «Метеовести».

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По данным метеорологов, несмотря на ливни и грозы 23 июля воздух в столице сможет прогреться до плюс 23 градусов. После пятницы вероятность осадков в Москве будет мала.

На выходных, 24 и 25 июля, температуры в столичном регионе вырастут на несколько градусов. В понедельник и вторник, 19 и 20 июля, в городе и области ожидается до 26 - 28 градусов тепла, это примерно на четыре градуса теплее нормы.

Потепление произойдет благодаря отступлению холодного атмосферного фронта, объяснили в «Фобосе». Из-за этого фронта в Сочи и Крыму ранее появились водяные смерчи, прошли ливни с градом, а Ростов-на-Дону залило.

С аномалиями на этой неделе столкнулась и Мурманская область. Воздух там не мог прогреться даже до плюс десяти градусов и пошел снег.

Прогноз погоды Гидрометцентра ранее предупредил о прохладных ночах на выходных в Москве - ожидается около 10 - 12 градусов выше ноля (в низинных районах области будет около плюс трех градусов). Разница с дневными температурами составит более десяти градусов.

Метеорологи объяснили это выхолаживающим северным ветром.