Шторм и смерч: в Сочи предупредили об ударе стихии

Как сообщается, 22 и 23 июля в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, а на участке Магри – Веселое возможно возникновение смерчей над морем. Также может резко повысится уровень воды в реках, а в горах возрастает опасность схода селевых потоков.