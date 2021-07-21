Шторм и смерч: в Сочи предупредили об ударе стихии

Как сообщается, 22 и 23 июля в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, а на участке Магри – Веселое возможно возникновение смерчей над морем. Также может резко повысится уровень воды в реках, а в горах возрастает опасность схода селевых потоков.
«Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями», - говорится в сообщении.
Ранее "СП" сообщала, что в Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.