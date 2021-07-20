Прогноз погоды: Москве пообещали «обвал холода» к выходным

Доктор наук, метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает Подмосковью и столице резкое похолодание во второй половине недели. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам эксперта, падение температуры, которое произойдет в четверг, 22 июля, будет похоже на «обвал холода» из-за затянувшегося периода аномальной жары. На самом деле погода окажется «типичной» для московского лета - около плюс 20 градусов.

Сопровождаться похолодание будет северным ветром, но солнечные лучи смягчат его влияние на погоду. Благодаря падению температур воздух в столичном регионе станет свежее и дышать будет легче, подчеркнул Вильфанд.

Днем во вторник, 20 июля, Гидрометцентр прогнозирует в Москве и области плюс 25-27 градусов, в среду, 21 июля, ожидается до 26 тепла, 22 июля - около 22-24 градусов выше ноля, а в пятницу, 23 июля, - 19-24 градуса тепла.

Вторник на этой неделе будет солнечным, среда - пасмурной, а в оставшиеся дни недели ожидается переменная облачность, вероятность дождей - минимальная.

О резком перепаде температур в Москве ранее сообщал и прогноз погоды центра «Фобос». Ведущий эксперт центра Евгений Тишковец отмечал, что вторая половина июля в столице окажется на десять градусов холоднее первой.