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Прогноз погоды: Москве пообещали «обвал холода» к выходным

Елена Прошина
11 часов назад
Доктор наук, метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает Подмосковью и столице резкое похолодание во второй половине недели. Об этом сообщает ТАСС.
Прогноз погоды: Москве пообещали «обвал холода» к выходным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам эксперта, падение температуры, которое произойдет в четверг, 22 июля, будет похоже на «обвал холода» из-за затянувшегося периода аномальной жары. На самом деле погода окажется «типичной» для московского лета - около плюс 20 градусов.
Сопровождаться похолодание будет северным ветром, но солнечные лучи смягчат его влияние на погоду. Благодаря падению температур воздух в столичном регионе станет свежее и дышать будет легче, подчеркнул Вильфанд.
Днем во вторник, 20 июля, Гидрометцентр прогнозирует в Москве и области плюс 25-27 градусов, в среду, 21 июля, ожидается до 26 тепла, 22 июля - около 22-24 градусов выше ноля, а в пятницу, 23 июля, - 19-24 градуса тепла.
Вторник на этой неделе будет солнечным, среда - пасмурной, а в оставшиеся дни недели ожидается переменная облачность, вероятность дождей - минимальная.
О резком перепаде температур в Москве ранее сообщал и прогноз погоды центра «Фобос». Ведущий эксперт центра Евгений Тишковец отмечал, что вторая половина июля в столице окажется на десять градусов холоднее первой.
По данным «Фобоса», всю вторую половину месяца дневные температуры будут находиться у отметки в плюс 20 градусов.
Погода,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,Московская Область,Москва,
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