Прогноз погоды: аномальную жару сменят затяжные дожди

Прогноз погоды предупредил жителей Москвы и соседних регионов о дождях с грозами в ближайшие дни недели. Об этом сообщается на сайте GISMETEO.

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Понедельник, 19 июля, ожидается жарким - до плюс 30 градусов, но дождливым и грозовым. После этого температуры в столичном регионе начнут падать: во вторник, 20 июля, будет не жарче плюс 27 градусов (возможен дождь, но без грозы), в середине недели температуры составят 23 - 25 градусов тепла при переменной облачности.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 июля, будет плюс 22 - 24 градуса, переменная облачность и без дождей. Примерно таким же окажется понедельник, 26 июля, а затем снова начнутся дожди и грозы (как минимум во вторник и среду, 27 и 28 июля). Оставшаяся часть недели будет прохладной - от 20 градусов тепла до плюс 21 градуса.

Прогноз погоды центра «Фобос» ранее пообещал , что на этой неделе включится естественный «кондиционер»: во второй половине дня 19 июля в Центральную Россию ворвется холодный атмосферный фронт, в небе появятся башни грозовых облаков высотой до 12 километров, начнутся ливни и выпадет град диаметром до трех сантиметров. Все это будет сопровождаться ветром с порывами до 15 - 20 метров в секунду.