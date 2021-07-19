На Черноморском побережье ожидается опасная солнечная активность. В Крыму и Краснодарском крае ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц. Однако аномальной жары на курортах не будет, там ожидается до 30 градусов.

Ожидается потепление на Урале. Самая высокая температура будет в Тюменской, Курганской и Челябинской областях, там она дойдёт до 30–32 градусов к концу недели. В Свердловской области и ХМАО температура воздуха повысится до 30 градусов. В ЯНАО потеплеет до 27 градусов во вторник, 20 июля, после чего температура постепенно будет снижаться. В Пермском крае ожидается до 29 градусов тепла.