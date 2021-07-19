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Синоптик предупредил о жаре до 44 градусов на юге России

News.ru
2 часа назад
Сильная жара до 44 градусов установится на юге России до середины недели. Особенной аномальная погода ожидается в Астраханской и Волгоградской областях, где столбик термометра поднимется до 40–42 градусов, рассказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Калмыкии температура воздуха будет доходить до 44 градусов, в Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии воздух прогреется до 40 градусов. В Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье температура превысит критическую норму на 4–5 градусов и дойдёт до 37–41 градуса.
На Черноморском побережье ожидается опасная солнечная активность. В Крыму и Краснодарском крае ультрафиолетовый индекс повысится до семи единиц. Однако аномальной жары на курортах не будет, там ожидается до 30 градусов.
Ожидается потепление на Урале. Самая высокая температура будет в Тюменской, Курганской и Челябинской областях, там она дойдёт до 30–32 градусов к концу недели. В Свердловской области и ХМАО температура воздуха повысится до 30 градусов. В ЯНАО потеплеет до 27 градусов во вторник, 20 июля, после чего температура постепенно будет снижаться. В Пермском крае ожидается до 29 градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к 22 июля на территории Центрального федерального округа заметно похолодает. Температура составит 17–20 градусов, что ниже климатической нормы.
Погода,Видео,ИТАР-ТАСС,Краснодарский Край,Республика Калмыкия,Ставропольский Край,Кабардино-Балкарская Республика,Республика Ингушетия,Ростовская Область,Чеченская Республика,Россия,
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