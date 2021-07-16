Погода в Москве: синоптики предупредили о вероятности стихийных бедствий

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует с 10.00 до 18.00 17 июля.
После аномальной жары в Москве прошла сильная гроза.
15 июля ливень парализовал работу аэропорта «Шереметьево». В самой столице сильный ветер повалил около двух десятков деревьев, а в одном из районов дерево упало прямо на детскую площадку, сообщает телеканал 360.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что во второй половине июля температура воздуха в Москве опустится до 20 градусов по Цельсию. По его словам, на следующей неделе произойдет смена воздушных масс.