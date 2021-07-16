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Гидрометцентр предупредил о стихийных бедствиях в Москве

Ura.Ru
29 минут назад
Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в субботу в Москве из-за жары. Возможны стихийные бедствия. Об этом заявили в Гидрометцентре.
Погода в Москве: синоптики предупредили о вероятности стихийных бедствий
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение действует с 10.00 до 18.00 17 июля.
После аномальной жары в Москве прошла сильная гроза.
15 июля ливень парализовал работу аэропорта «Шереметьево». В самой столице сильный ветер повалил около двух десятков деревьев, а в одном из районов дерево упало прямо на детскую площадку, сообщает телеканал 360.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что во второй половине июля температура воздуха в Москве опустится до 20 градусов по Цельсию. По его словам, на следующей неделе произойдет смена воздушных масс.
Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,Аэропорт Шереметьево,Телеканал "360° Подмосковье",
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