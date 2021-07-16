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Погода в Москве: На Москву снова надвигается гроза

Москва24
5 часов назад
На столицу надвигается гроза, ливневый дождь и шквалистый ветер. Об этом сообщает главк МЧС по Москве.
На Москву снова надвигается гроза
Фото: Москва 24Москва 24
"С 13 часов с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В МЧС попросили автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать машины под деревьями.
Накануне гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.
До этого синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в городе. С понедельника, 19 июля, начнется перестройка температурного режима. Температура воздуха в дневные часы будет опускаться до +20 градусов.
Погода,Новости Москвы,Общество,МЧС,
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