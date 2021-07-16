На Москву снова надвигается гроза

На столицу надвигается гроза, ливневый дождь и шквалистый ветер. Об этом сообщает главк МЧС по Москве.

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"С 13 часов с сохранением до конца суток 16 июля местами в Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

МЧС попросили автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать машины под деревьями.

Накануне гроза с сильным ливнем и градом охладила воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Кроме того, за полтора часа в отдельных районах столицы выпало более четверти месячной нормы осадков.