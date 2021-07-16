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Погода в Москве: Экстренное предупреждение объявили в Москве из‑за жары

РИАМО
36 минут назад
Экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявлено в Москве на 17 и 18 июля. В эти дни прогнозируют повышение температуры до +30-32 градуса, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.
Экстренное предупреждение объявили в Москве из‑за жары
Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова© РИАМО, Пелагия Тихонова
В связи со сложившейся ситуацией специалисты МЧС советуют москвичам избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды.
Тем, кто решит провести жаркие дни у водоемов, специалисты ведомства напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра у водоемов.
В случае возникновения происшествий необходимо обратиться за помощью по короткому номеру 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
Погода,Новости Москвы,Общество,МЧС,
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