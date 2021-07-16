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Прогноз погоды: ливни не одолеют жару в Москве

Елена Прошина
2 часа назад
В пятницу, 16 июля, в Москве местами пройдут ливни с грозами, но они не принесут городу прохлады. Об этом рассказали «Метеовести» со ссылкой на прогноз погоды центра «Фобос».
Прогноз погоды: ливни не одолеют жару в Москве
Фото: ТАССТАСС
По данным метеорологов, днем 16 июля воздух в столице будет прогреваться до 30 - 32 градусов жары.
Положение дел не изменится и в субботу, 17 июля, несмотря на кратковременные дожди.
Только в начале следующей недели холодный атмосферный фронт принесет свежесть в столичный регион. В Москве и области начнутся сильные ливни и температуры вернутся к норме.
Накануне, 15 июля, в некоторых частях Москвы за полтора часа выпала примерно треть месячной нормы осадков.
Подтопления начались на Арбате, на участке Дмитровского шоссе, затопило территорию аэропорта Шереметьево.
Мощны ливни - почти треть месячной нормы дождя - прошли в Дмитрове и Долгопрудном. Во Внуково к непогоде прибавился ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В Мытищах днем 15 июля заметили «пыльного дьявола» - так называют пыльный, или песчаный вихрь. Обычно он возникает у поверхности земли в жаркую и ясную погоду, когда почва сильно и неравномерно нагревается солнцем.
Прогноз погоды Гидрометцентра России предупреждал о высокой вероятности возникновения сухих гроз до конца этой недели. Эти грозы способны провоцировать небольшие пожары.
Погода,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Москва,
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