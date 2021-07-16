Похолодание сменит жару в Москве

С понедельника, 19 июля, в столице начнется «перестройка» температурного режима: вторая половина месяца будет холоднее первой в среднем на 10 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в течение июля температура воздуха в регионе будет постепенно понижаться: сначала до плюс 25 градусов, а потом до плюс 20 градусов. Активная смена погодного режима начнется 19 июля.
— На следующей неделе произойдет смена воздушных масс и к нам придет температурный фон, который будет в рамках нормы. Мы вернемся к нормальным показателям. На этом зной закончится, — цитирует специалиста ТАСС.
В настоящее время в Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр продлил его до субботы, 17 июля, из-за аномальной жары.
По прогнозу метеорологов, с началом следующей недели, 19 июля, столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, который проявится ливнями, грозами со шквалистым усилением ветра до 15–20 метров в секунду, а местами и с градом.