Похолодание сменит жару в Москве

С понедельника, 19 июля, в столице начнется «перестройка» температурного режима: вторая половина месяца будет холоднее первой в среднем на 10 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в течение июля температура воздуха в регионе будет постепенно понижаться: сначала до плюс 25 градусов, а потом до плюс 20 градусов. Активная смена погодного режима начнется 19 июля.