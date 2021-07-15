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Погода в Подмосковье: Ливень с грозой и градом обрушился на московский регион

ТАССиещё 1
5 часов назад
Ливень с грозой и градом обрушился в четверг около 13:00 мск на московский регион, передают корреспонденты ТАСС из разных городов Подмосковья.
Осадки отмечаются в Химках, Одинцове и Краснознаменске. Также осадки ожидаются в Зеленограде, в северных, северо-западных и юго-западных районах столицы.
Дождь и гроза сопровождаются сильным ветром. Однако какими-либо данными о возможных последствиях непогоды ТАСС пока не располагает.
Ранее городской департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы предупредил о грозе, усилении ветра и кратковременных дождях, ожидающихся в мегаполисе в четверг.
Погода,Общество,Видео,ИТАР-ТАСС,Московская Область,Химки,
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