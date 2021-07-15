Названы сроки завершения аномальной жары в России

«Что касается средней полосы, перемены в погоде начнутся в выходные. На северо-западе, в Ленинграде, Пскове и Великом Новгороде чуть пораньше — в пятницу или субботу. Но поначалу они будут не стремительными и не очень заметными — от 33-34 градусов вернется к 29-28 градусам, пройдут локально грозовые дожди, но они могут быть местами очень хорошими с приличным количеством осадков», — сказал он.
«Осталось подождать еще два-три дня, набраться сил и терпения. Сначала будет небольшое понижение, а потом с дождями — то есть жара и бездождие все-таки подойдут к концу. Третья десятидневка спровоцирует обвал продаж мороженого и холодных напитков», — заверил Шувалов.