Стихия обрушится на шесть российских регионов

Синоптики предсказали шести российским регионам ливни с градом и порывистым ветром до 18 метров в секунду в среду, 14 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные центры по гидрометеорологии и мониторингу погоды.
В Смоленской и Брянской областях непогода ожидается в среду и четверг, в регионе местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможна гроза с порывами ветра до 14 метров в секунду.
Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал россиянам жаркую погода до конца лета. Во второй половине июля и в августе на территории страны температура будет высокой. По его утверждению, это не означает, что жара будет сохраняться постоянно, так как ожидаются некоторые температурные колебания.