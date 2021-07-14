Прогноз погоды: по Москве ударят сухие грозы

Доктор наук, ученый-метеоролог Роман Вильфанд
рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает Москве
сухие грозы, которые способны спровоцировать пожары. Об этом сообщает
ТАСС.
По данным Вильфанда, сухие грозы (проходят без дождя или с минимальными осадками, дождевые капли растворяются, не доходя до земли) начнутся с четверга, 15 июля. Обычно с этим явлением в России сталкивается Северный Кавказ, но в этом году с ним близко познакомится и Москва.
Из-за таких гроз могут гореть молодые деревья, корневая система которых не развита, и кустарники, но московским и подмосковным лесам пожары не угрожают.
Ученый подчеркнул, что аномальная жара в Москве иссушила верхние слои земли, поэтому вероятность небольших пожаров высока.
Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни температуры в столичном регионе останутся высокими, резкого похолодания не будет. По его словам, москвичей ожидает шторм-предупреждение, когда погода сменится: замена жаркого воздуха прохладным обычно проходит в сопровождении сильных осадков и ветра с мощными порывами.
Во вторник, 13 июля, в Москве был побит температурный рекорд, продержавшийся 85 лет. Метеостанция ВДНХ зафиксировала температуру в плюс 33,6 градуса.
Прогноз
погоды центра «Фобос» дал москвичам надежду на окончание экстремально жаркого периода. По расчетам метеорологов «Фобоса», знойная воздушная масса сменится умеренной на следующей неделе и погода вернется к своей климатической норме.