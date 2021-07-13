Прогноз погоды: россиянам грозит «тепловой стресс»

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра предупреждает россиян о «тепловом стрессе» на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным метеорологов, температура центральных регионах Европейской России в ближайшие дни может побить рекорды прошлых лет, достигнув плюс 35 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что в случаях, когда температуры находятся вблизи рекордных значений, метеорологи считают ситуацию экстремальной и опасной, выпускают предупреждения.

Ученый призвал россиян быть очень внимательными в такую погоду. В Москве даже по ночам будет жарко - до плюс 24 - 25 градусов. Вильфанд назвал это «тепловым стрессом» и подчеркнул, что такая погода больше напоминает турецкую или египетскую.

Прогноз погоды центра «Фобос» ранее предупредил, что аномальная жара задержится в столичном регионе почти на неделю и побьет несколько температурных рекордов.

Новые максимумы будут установлены в четверг, 15 июля (прошлый рекорд - 1951-й и плюс 33,2 градуса), и в пятницу, 16 июля (в 2010 году рекордом стали плюс 33,6 градуса).