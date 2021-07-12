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«Последний фронт экстремальной жары»: москвичам пообещали освежающие ливни

ЧП Столицаиещё 5
56 минут назад
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам освежающие ливни.
Москвичей предупредили о «последнем фронте экстремальной жары»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Последний фронт экстремальной жары», — говорит специалист о нынешней ситуации и называет сроки, когда станет легче.
12 июля — редкий день, когда обошлось без температурных рекордов. В европейскую часть России пришёл относительно прохладный воздух. Тишковец объяснил это затоком полярного воздуха через эти территории.
Впрочем, завтра и послезавтра снова зной. В столице столбики термометров поднимутся до 32-34 градусов по Цельсию, в области — до 30-35 градусов.
«Эти два дня — последний фронт экстремальной жары», — произнёс представитель «Фобоса».
13 и 14 июля будет очень солнечно, почти без облаков, но уже с середины недели атмосфера станет более неустойчивой. Метеорологи прогнозируют так называемые сухие грозы, а также кратковременные дожди. Впрочем, жару они не собьют, но «станут предпродажной подготовкой к перемене атмосферной ситуации», произнёс Тишковец в интервью «РИА Новости».
В выходные европейскую часть России накроет атмосферный фронт. В субботу и воскресенье ожидаются освежающие ливни с грозами. Станет прохладнее — около 25-30 градусов. По словам эксперта, экстремальная жара сменится комфортными температурными показателями.
Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,Россия,
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