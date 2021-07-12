Москвичей предупредили о «последнем фронте экстремальной жары»

Впрочем, завтра и послезавтра снова зной. В столице столбики термометров поднимутся до 32-34 градусов по Цельсию, в области — до 30-35 градусов.

13 и 14 июля будет очень солнечно, почти без облаков, но уже с середины недели атмосфера станет более неустойчивой. Метеорологи прогнозируют так называемые сухие грозы, а также кратковременные дожди. Впрочем, жару они не собьют, но «станут предпродажной подготовкой к перемене атмосферной ситуации», произнёс Тишковец в интервью «РИА Новости».