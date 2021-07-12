Москвичам пообещали скорое избавление от зноя

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Погода в Москве: Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве к концу недели

РИА Новости
1 час назад
Последний фронт экстремальной жары придет в Москву во вторник и среду, а к субботе ожидаются освежающие ливни с грозами, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сегодня из-за затока полярного воздуха через часть Европейской России к нам подкачал относительно прохладный воздух, жара на пару градусов снизилась по отношению к предыдущему дню. Мы обошлись без рекордов. Но завтра и послезавтра в Москве будут побиты два рекорда. Завтра и послезавтра ожидается плюс 32-34 в Москве, плюс 30-35 по области. Эти два дня - последний фронт экстремальной жары", - рассказал Тишковец.
По его словам, во вторник и среду будет малооблачно, много солнца. Но с четверга, во второй половине недели, атмосфера начнет приобретать неустойчивость, из-за чего начнут появляться башни грозовых облаков, местами это будут сухие грозы, местами короткие дожди, хотя температура останется около 30 градусов.
"Ливни жару не собьют, но станут предпродажной подготовкой к перемене атмосферной ситуации, которая нагрянет к нам в выходные. К субботе прорвется атмосферный фронт и принесет нормальные освежающие ливни с грозами, температура понизится до плюс 25-30. Из зоны экстремальной жары мы выйдем до комфортных показателей", - добавил синоптик.
Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,РИА Новости,Россия,
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