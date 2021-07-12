Москвичам пообещали скорое избавление от зноя

По его словам, во вторник и среду будет малооблачно, много солнца. Но с четверга, во второй половине недели, атмосфера начнет приобретать неустойчивость, из-за чего начнут появляться башни грозовых облаков, местами это будут сухие грозы, местами короткие дожди, хотя температура останется около 30 градусов.