Ливни и ветер: Крым снова под угрозой потопа

Сильные ливни, грозы, крупный град и ветер со скоростью до 20–25 метров в секунду ожидаются в Крыму в понедельник и вторник.

Непогода может затруднить транспортное сообщение и загубить сельхозугодия. Возможны падения деревьев, рекламных щитов и других слабо укрепленных конструкций, обрывы линий электропередач. Это следует учитывать в том числе при парковке машин. В ведомстве не исключили происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе. Крымчан призвали соблюдать меры безопасности.