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Штормовое предупреждение снова объявили в Крыму

Газета.Ru
58 минут назад
В Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня. На полуострове ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер, сообщает телеканал "360".
Ливни и ветер: Крым снова под угрозой потопа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сильные ливни, грозы, крупный град и ветер со скоростью до 20–25 метров в секунду ожидаются в Крыму в понедельник и вторник.
В МЧС предупредили об опасности очередных подтоплений, а также отключений электричества и аварий на объектах ЖКХ.
Непогода может затруднить транспортное сообщение и загубить сельхозугодия. Возможны падения деревьев, рекламных щитов и других слабо укрепленных конструкций, обрывы линий электропередач. Это следует учитывать в том числе при парковке машин. В ведомстве не исключили происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе. Крымчан призвали соблюдать меры безопасности.
Туристам также рекомендовали воздержаться от отдыха на природе и выхода в море, пока действует штормовое предупреждение.
Погода,Общество,МЧС,Республика Крым,
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