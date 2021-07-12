Прогноз погоды: Москву ждет неделя жары и три рекорда

Прогноз погоды «Фобоса» предупредил жителей столичного региона, что аномальная жара задержится почти на неделю и побьет три температурных рекорда. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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По расчетам метеорологов, рекорды будут установлены во вторник, 13 июля (температура побьет рекорд 1946 года в плюс 32,4 градуса), в четверг, 15 июля (прошлый рекорд - 1951-й и плюс 33,2 градуса) и в пятницу, 16 июля (в 2010 году рекордом стали плюс 33,6 градуса).

Ночные температуры на этой неделе не опустится ниже плюс 16 - 21 градуса.

В «Фобосе» отмечают, что этот «парниковый котел» в Москве и области сломается на выходных 17 и 18 июля, когда в регионе пройдут ливни и грозы. К воскресенью станет прохладнее - до плюс 25 - 30 градусов.

В целом антициклон будет влиять на столичный регион в течение двух недель. По словам метеорологов, такие «долгожители» очень редки, на них приходится всего один процент антициклонов.

Вероятность дождей вырастет только в последние десять дней июля, но осадки будут слабыми и недолгими. В регионе выпадет около 50 процентов дождя от нормы - около 15-20 миллиметров осадков. Июль этого года может войти в топ-5 по засушливости за последние 55 лет.

Прогноз погоды ранее предупреждал, что июль-2021 в России может оказаться жарче июня и побить температурный рекорд 2011 года. С жарой сталкивается не только Москва.