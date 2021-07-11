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Москвичей предупредили об аномальном ультрафиолетовом индексе

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
В Москве в воскресенье ожидается жара до 33 градусов, а также индекс ультрафиолета как на экваторе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
"Как на экваторе": Опасный ультрафиолет ожидают в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что атмосферное давление будет прежним: 750 миллиметров ртутного столба.
«Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс – два, максимум три единицы. А шесть – это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», – уточнил синоптик.
Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.
Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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