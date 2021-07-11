"Как на экваторе": Опасный ультрафиолет ожидают в Москве

«Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», – приводит его слова РИА «Новости».
«Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс – два, максимум три единицы. А шесть – это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», – уточнил синоптик.