В Гидрометцентре предупредили об усилении жары в столице

Роман Вильфанд. В начале следующей недели жара в Москве усилится до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая, — сказал Вильфанд.

По прогнозам метеоролога, усиление жары будет наблюдаться вплоть до вторника-среды, температура будет выше, чем на курортах Краснодарского края, где ожидается не более 28–30 градусов тепла.

При этом велика вероятность, что аномально жаркая погода сохранится до конца недели. Индекс ультрафиолетового излучения в Московском регионе будет достигать 5–5,5 единицы. Безопасным считается уровень, не превышающий 2 единицы.