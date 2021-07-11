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Погода в Москве: В Гидрометцентре предупредили об усилении жары в Москве

News.ruиещё 5
45 минут назад
В начале следующей недели жара в Москве усилится до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре предупредили об усилении жары в столице
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press
Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая, — сказал Вильфанд.
По прогнозам метеоролога, усиление жары будет наблюдаться вплоть до вторника-среды, температура будет выше, чем на курортах Краснодарского края, где ожидается не более 28–30 градусов тепла.
При этом велика вероятность, что аномально жаркая погода сохранится до конца недели. Индекс ультрафиолетового излучения в Московском регионе будет достигать 5–5,5 единицы. Безопасным считается уровень, не превышающий 2 единицы.
Ранее синоптики озвучили сроки окончания аномальной жары в Москве.
Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Россия,
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