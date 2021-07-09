Москва в парниковом котле. Третьи сутки подряд в столице днем выше +30. Продлен оранжевый уровень погодной опасности, передает «МИР 24».

В столице это уже вторая с начала лета волна аномальной жары. Июнь стал самым знойным за всю историю метеонаблюдений. Абсолютный рекорд месяца – 34,8 градуса. По словам синоптиков, пока он навряд ли будет побит.

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«До конца следующей недели в центре европейской части России сохранится жаркая погода +29 – +31 градус. В какие-то дни на градус другой выше в дневные часы. И около 20-25 градусов в ночные часы», – объяснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Врачи напоминают, что зной опасен для людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, жаркую погоду тяжело переносят пожилые люди. Медики советуют пить больше воды, на улице обязательно носить головной убор и проводить больше времени в парках в тени деревьев.

У больных коронавирусом и тех, кто переносит COVID-19 в легкой форме, из-за жаркой погоды могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой. Для того чтобы снизить фактор риска, призывают людей активнее прививаться.

Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве. Она продержится минимум до 13 июля.

Температура днем будет достигать 33 градусов, что выше климатической нормы на семь градусов. Кроме того, второй день подряд в регионе продолжает действовать предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Уже в четверг, 8 июля, до 31 градуса при слабой облачности и безветрии. Подробности у обозревателя погоды «Московской газеты», метеоролога Алексея Сафонова

«В ближайшие дни температура воздуха абсолютно точно превысит 30 градусов, а в отдельные дни будет 33-35 градусов жары, и это обусловлено влиянием антициклона на нашу погоду. Он будет очень устойчивым, и некоторые метеорологи и синоптики говорят о том, что такое влияние антициклона продлится как минимум до середины месяца, а может быть, и дольше, стоит запастись терпением. С воскресенья, в понедельник у нас могут пройти дожди, грозы, местами с градом, но это будут локальные вещи, которые не повлияют на эту температуру. После этих дождей и гроз жара будет только сохраняться, и, скорее всего, она продлится достаточно долго, чтобы мы от нее устали. Это блокирующий антициклон, он не дает возможности проникнуть к нам массам с Атлантики, которые полны влагой, и мы переживаем некую засуху».

Ранее, 20-28 июня, в Москве уже действовал «оранжевый» уровень погодной опасности. За одну неделю жара тогда побила четыре температурных рекорда. Июнь-2021 стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений с показателем почти 35 градусов.

Осложнения, связанные с жаркой погодой, могут быть фатальными для пациентов с коронавирусом, в особенности для пожилых. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко

"Жара и ковид - это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться", - сказал Проценко.

По его словам, в больнице в Коммунарке сейчас есть достаточно большое количество пожилых пациентов, которые поступают с нетяжелым течением ковида, но с тяжелым состоянием, связанным с жарой, обезвоживанием, с дополнительным риском тромбоза. Врачи еще раз напоминают, что коронавирус протекает с повышенным тромбообразованием.

"Я думаю, что когда у нас завершится этап вакцинации, то мы станем сильнее, и вирус ослабеет <...> Надеюсь, что следующей волны [коронавируса] не будет", - добавил главный врач.

В пик лета, в жару, следует пересмотреть свой рацион питания. Многие замечают снижение аппетита - это говорит о том, что организм и сам отказывается от тяжелой, жирной пищи, и нужно прислушиваться к собственному телу.

О том, как правильно питаться в очень жаркие дни, рассказал в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников

В первую очередь необходимо соблюдать водно-солевой баланс. Под воздействием высокой температуры человек много потеет и теряет влагу - появляется риск обезвоживания. Поэтому нужно пить больше воды. Это надо делать не за один прием, поскольку тем самым излишнюю нагрузку испытывают почки. Нужно пить часто, но по несколько глотков. Врач подчеркнул, что лучшее питье - это чистая свежая вода, а вот от сладких и газированных напитков лучше воздержаться, как и от непомерного количества кофе, который, оказывается, способствует выведению жидкости.

А вот что точно не стоит принимать - так это спиртные напитки. В жару употребление алкоголя приводит к риску нарушений в работе сердца и сосудов, а также нарушает терморегуляцию.

Что касается питания, в рационе должны преобладать появившиеся свежие молодые овощи, фрукты, ягоды и зелень - ешьте побольше салатов и кисломолочных продуктов, советует доктор.

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, как спастись от жары в мегаполисе. Он назвал способы перенести высокую температуру воздуха без вреда для здоровья, сообщает Life.

В первую очередь Онищенко порекомендовал меньше бывать на солнце, а также носить головной убор. Кроме того, он заявил о строгой необходимости соблюдать питьевой режим. Онищенко объяснил, что в жару человек много потеет, а потеря жидкости сгущает кровь.

Специалист также посоветовал отдавать предпочтение нежирной пище растительного происхождения. «Такая еда легко усваивается, и нагрузка меньше», — подчеркнул он.

Кроме того, Онищенко призвал людей с заболеваниями сердца, эндокринными заболеваниями и диабетом соблюдать щадящий режим. По мнению депутата, также необходимо остерегаться кондиционеров из-за риска развития пневмонии.

Ранее Онищенко порекомендовал увеличить перерывы для сотрудников в жару. По его мнению, следует работать рано утром и поздно вечером, а между этими временными промежутками сделать большой перерыв.

Чтобы быстро уснуть в жаркую погоду, нужно перед сном положить в морозилку наволочку и простыню. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова

По её словам, замороженное бельё лучше охладит организм, главное, чтобы оно было из натуральных материалов. Чиркова также советует рядом с кроватью поставить ведро с холодной водой и периодически смачивать ею запястья и шею — те места, где прощупывается пульс.

Спать под кондиционером или вентилятором можно только в том случае, если вы не боитесь сквозняков, — рассказала врач.

Эксперт также советует отказаться от дневного сна и вечерних тренировок. Кроме того, по её словам, в жару не следует злоупотреблять алкоголем и белковой пищей. В течение дня необходимо пить больше воды.

Ольга Чиркова напомнила, что идеальная температура воздуха для сна — плюс 19–21 градус.