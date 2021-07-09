Прогноз погоды: у «парникового котла» срывает крышку

Прогноз погоды «Фобоса» рассказал, что июль 2021 года окажется одним из самых засушливых за последние 55 лет. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Метеорологи считают, что этот июль может войти в топ-5 рекордсменов и уступить только самым невыносимым засухам 1972 и 2010 годов, а также июлям 1997 и 2014 годов.

«Фобос» отмечает, что такие засухи, как в этому году, обычно случаются не чаще одного раза в восемь - десять лет.

Метеорологи объяснили, что уже пять дней над европейскими районами России стоит огромный блокирующий антициклон, который называют «парниковым котлом». Из-за него небо остается безоблачным, а температуры снова ставят рекорды.

Обычно «парниковый котел» уходит через пять дней, но на этот раз он продержится до 12 дней. Это случается лишь в одном проценте случаев.

Во второй половине июля ожидаются осадки, но недолгие и несильные: всего выпадет примерно 50 процентов дождя от нормы - 17-22 миллиметров.

Прогноз погоды «Фобоса» ранее предупредил, что в пятницу, 9 июля, температуры в столичном регионе могут побить рекорд 1903 года, когда воздух в Москве раскалился до плюс 33,5 градуса.

На выходных, 10 и 11 июля, температуры в Москве и области превысят норму на семь - восемь градусов. Днем город будет нагреваться до плюс 29 - 34 градусов.