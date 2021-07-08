Прогноз погоды: Москве грозят новые рекорды жары

Прогноз погоды «Фобоса» предупредил, что во второй половине недели в Москве снова начнут фиксировать температурная рекорды. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Днем в четверг, 8 июля, температуры в столице будут достигать плюс 30 градусов, в области ожидается от 27 до 32 градусов жары. В пятницу, 9 июля, температуры вырастут на пару градусов и могут побить рекорд 1903 года, когда воздух в Москве раскалился до плюс 33,5 градуса.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, температуры в столичном регионе превысят норму на семь - восемь градусов. Лишь ночью за городом можно ждать комфортных плюс 15 -20 градусов, а днем столица будет нагреваться до плюс 29 - 34 градусов. В субботу Москва может побить рекорд 1996 года в 33,4 градуса. Метеорологи рассчитывают, что рекорд 11 июля 1996 того же года - плюс 35,6 градуса - все же устоит.

Прогноз погоды предупредил, что из-за нисходящих воздушных потоков в воздухе могут появиться вредные примеси. В этот период «Фобос» посоветовал проводить больше времени на природе у водоёмов.

Ранее метеорологи заявили, что июльская погода в Москве будет сопоставима с климатом Каира, а до понедельника, 12 июля, сохранится риск роста температур до плюс 34 градусов.