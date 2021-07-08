Москвичей предупредили о жаре и дефиците кислорода

Жара в столице вновь набирает силу. В четверг, 8 июля, столбики термометров могут преодолеть 30-градусную отметку. Об этом РИА Новости рассказали в Центре погоды «Фобос». Кроме того, ожидается дефицит кислорода в воздухе.

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Москвичей снова ждёт малооблачная погода, а столбики термометров впервые в этом месяце пересекут 30-градусную высоту. То есть погода миллион на миллион, без осадков, в столице плюс 30–32, в Подмосковье — плюс 28–33, — рассказал агентству ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец.

Он добавил, что ветер ожидается северо-западный. Его скорость составит от одного до шести метров в секунду. Относительная влажность воздуха низкая — 27%, что позволяет легче переносить жару.

Погода с условиями термического дискомфорта с духотой и перегревом <...>, выраженный дефицит кислорода в воздухе, — говорится на сайте meteonovosti.ru.

Такие внешние условия являются фактором риска для метеозависимых людей, имеющих проблемы со здоровьем. Им рекомендуется воздержаться от длительного пребывания на улице, соблюдать питьевой режим и чаще принимать водные процедуры.