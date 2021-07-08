По словам метеоролога, в четверг, 8 июля, жителей столицы снова ждет малооблачная погода, а столбики термометров впервые в текущем месяце пересекут отметку в +30°C. В Москве в этот день ожидается +30-32°C, в Подмосковье — +28-33°C.