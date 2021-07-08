Пик жары в Москве
ожидается к 11 июлю и началу следующей недели. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».
По словам метеоролога, в четверг, 8 июля, жителей столицы снова ждет малооблачная погода, а столбики термометров впервые в текущем месяце пересекут отметку в +30°C. В Москве в этот день ожидается +30-32°C, в Подмосковье — +28-33°C.
При этом норма июля составляет +23,1°C.
8 июля ветер будет северо-западный, его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 756 миллиметров ртутного столба, что на 11 единиц выше нормы.
Накануне сообщалось, что в столице из-за жаркой погоды продлили «оранжевый» уровень опасности.