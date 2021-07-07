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Погода в Петербурге: В Петербурге побит температурный рекорд 11-летней давности

RT на русском
3 часа назад
Температурный рекорд 11-летней давности побит в Санкт-Петербурге в среду, 7 июля. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
В Петербурге побит температурный рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В 17 часов температура воздуха в Санкт-Петербурге +31,7 °С. В 2010 году в этот день было +31,4 °С», — приводит его слова Интерфакс.
Ранее МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Петербурге и Ленобласти с 7 по 9 июля. Синоптики прогнозируют отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7—10 °С.
В июне Санкт-Петербург и Ленинградская область пять дней подряд били температурные рекорды.
Погода,Общество,МЧС,Интерфакс,Санкт-Петербург,
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