Синоптики предлагают запасаться плавсредствами

Европейские регионы России останутся во власти жаркого антициклона еще на неделю. По прогнозам, жаркая погода сменится аномальными ливнями. Актуальность плавсредств возрастет.

Фото: ТАСС/Алексей Палившак ТАСС/Алексей Палившак

Прогноз погоды на 14 дней

Антициклон начнет отступление на выходных. Над северо-западными районами России развернутся грозовые фронты. Ленинградская, Псковская, Новгородская области окажутся первыми под ударами стихии.

По прогнозам, климатическая ситуация в Пскове, Великом Новгороде будет критичной. Синоптики предупреждают о выпадении половины месячной нормы осадков 13 числа. Не исключено подтопление домов и рост уровня воды в реках.

В Гисметео сообщили о не менее сложной обстановке в Вологодской, Ярославской, Костромской областях. В начале следующей недели здесь пройдут обильные очаговые дожди, в Череповце прогнозируются грозы. В Тихвине ожидается тропический ливень.