Синоптики предлагают запасаться плавсредствами

Европейские регионы России
останутся во власти жаркого антициклона еще на неделю. По прогнозам, жаркая погода сменится аномальными ливнями. Актуальность плавсредств возрастет.
Фото: ТАСС/Алексей ПалившакТАСС/Алексей Палившак
Прогноз погоды на 14 дней
Антициклон начнет отступление на выходных. Над северо-западными районами России развернутся грозовые фронты. Ленинградская, Псковская, Новгородская области окажутся первыми под ударами стихии.
По прогнозам, климатическая ситуация в Пскове, Великом Новгороде будет критичной. Синоптики предупреждают о выпадении половины месячной нормы осадков 13 числа. Не исключено подтопление домов и рост уровня воды в реках.
В Гисметео сообщили о не менее сложной обстановке в Вологодской, Ярославской, Костромской областях. В начале следующей недели здесь пройдут обильные очаговые дожди, в Череповце прогнозируются грозы. В Тихвине ожидается тропический ливень.
На Волго-Вятский район, во вторник, 13 июля, обрушатся большие объемы атмосферной влаги. Грозовой фронт растянется полосой от Ярославля до Нижнего Новгорода и Казани. В среду грозовая облачность захватит Свердловскую область и Пермский край. Перемены в климатической обстановке приведут к стремительному понижению температуры от Смоленска и Москвы до Перми и Екатеринбурга.