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Погода в Москве: В Москве продлили "оранжевый" уровень опасности

Газета.Ruиещё 11
1 час назад
В столице из-за жаркой погоды продлили «оранжевый» уровень опасности, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
В Москве продлили "оранжевый" уровень опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Очень высокая температура. Период предупреждения - с 10:00 8 июля до 19:00 8 июля», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, температура в столице может подняться выше +30°C.
Ранее в городе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера 7 июля. МЧС рекомендовало жителям столицы не оставаться надолго на солнце, использовать одежду светлых тонов и носить головные уборы.
При этом Волна тепла будет надвигаться по нарастающей. В предстоящие выходные прогнозируют температуру выше плюс 30 градусов.
Погода,Новости Москвы,Общество,МЧС,АГН "Москва",Россия,
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