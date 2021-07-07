Прогноз погоды: жара вернется в Россию

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По данным Вильфанда, в ближайшие дни в Ненецком автономном округе и под Мурманском будет аномально жарко.

Со среды, 7 июля, по воскресенье, 11 июля, температуры там вырастут до 30-34 градусов. Превышение нормы в Мурманской области составит 15 градусов. Ученый назвал двухзначные температурные аномалии летом редчайшим событием.

В Якутии во второй половине недели воздух будет прогреваться до 31 градуса, отклонение от нормы составит 8-12 градусов. Также на семь - восемь градусов жарче, чем обычно в начале июля, будет в Хабаровском крае.

В Центральном федеральном округе температуры превысят норму на семь - восемь градусов. Днем воздух будет раскаляться до 29-33 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге ожидается превышение температурной нормы на восемь - десять градусов, в Пермском крае - на семь градусов (до 30-31 градуса), а юг Свердловской области прогреется до 30-31 градуса.