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Прогноз погоды: жара вернется в Россию

Елена Прошина
3 часа назад
Доктор наук, метеоролог Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды Гидрометцентра обещает возвращение жары в Санкт-Петербург, Якутию и Мурманскую область. Об этом сообщает ТАСС.
Прогноз погоды: жара вернется в Россию
Фото: ТАССТАСС
По данным Вильфанда, в ближайшие дни в Ненецком автономном округе и под Мурманском будет аномально жарко.
Со среды, 7 июля, по воскресенье, 11 июля, температуры там вырастут до 30-34 градусов. Превышение нормы в Мурманской области составит 15 градусов. Ученый назвал двухзначные температурные аномалии летом редчайшим событием.
В Якутии во второй половине недели воздух будет прогреваться до 31 градуса, отклонение от нормы составит 8-12 градусов. Также на семь - восемь градусов жарче, чем обычно в начале июля, будет в Хабаровском крае.
В Центральном федеральном округе температуры превысят норму на семь - восемь градусов. Днем воздух будет раскаляться до 29-33 градусов тепла.
В Санкт-Петербурге ожидается превышение температурной нормы на восемь - десять градусов, в Пермском крае - на семь градусов (до 30-31 градуса), а юг Свердловской области прогреется до 30-31 градуса.
В центре «Фобос» ранее рассказали, что прогноз погоды обещает Москве и области превышение температурной нормы на шесть градусов. В столице будет малооблачно и без осадков, воздух в городе прогреется до плюс 28 - 30 градусов, в Подмосковье - до 26 - 31 градуса.
Погода,Роман Вильфанд,Республика Саха (Якутия),Мурманская Область,Ненецкий Автономный Округ,Санкт-Петербург,Россия,
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