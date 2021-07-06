Москвичей предупредили о ночной жаре

"В спальных районах Москвы ночью будет 15–17 градусов, а в центре столицы – до 20 градусов. В воскресенье и понедельник температура поднимется еще выше. В помещениях, в которых нет кондиционера, люди не смогут отдохнуть от полуденного зноя. Нужно внимательно отнестись к этой информации", – предупредил он.