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Погода в Москве: Москвичей предупредили о ночной жаре

Москва24иещё 5
1 час назад
Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с жаркой погодой в Москве. Днем воздух в столице прогреется до 30 градусов, в воскресенье и понедельник температура может достигнуть 34 градусов.
Москвичей предупредили о ночной жаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в эфире телеканала Москва 24 рассказал, что в городе будут высокими даже ночные температуры.
"В спальных районах Москвы ночью будет 15–17 градусов, а в центре столицы – до 20 градусов. В воскресенье и понедельник температура поднимется еще выше. В помещениях, в которых нет кондиционера, люди не смогут отдохнуть от полуденного зноя. Нужно внимательно отнестись к этой информации", – предупредил он.
Ранее сообщалось, что жаркая погода продержится в столице до середины июля. По словам синоптиков, днем воздух будет прогреваться до 35 градусов, ночи станут душными, минимальная температура – не ниже 23 градусов.
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