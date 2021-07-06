Сильный шторм: Крым готовится к новым потопам и граду

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на вторник и среду, 6 и 7 июля. По данным спасателей, полуостров столкнется с ливнями, грозами, крупным градом и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду.

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Спасатели предупредили, что в непогоду высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, подтопления территорий, аварий на энергетических и ЖКХ объектах, нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Сильный дождь и ветер угрожают жизни и здоровью людей -на них могут падать рекламные щиты, слабо укрепленные конструкции, деревья, могут происходить обрывы линий электропередач. Есть вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В МЧС туристов и местных жителей призвали избегать горно-лесной местности, на время отказаться от отдыха в палатках, не выходить на набережные и не плавать, не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

Накануне после сильного ливня оказались подтоплены территории отеля в Хостинском районе Сочи и пансионата в Кудепсте.

Уровни местных рек резко выросли, местных жителей начали оповещать о подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов (река Кудепста вышла из берегов, последствия ликвидировали спасатели, пожарные расчеты откачивали воду, ил и грязь).