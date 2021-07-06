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Погода в Европейской части РФ: Метеоролог: Европейскую Россию ждёт затяжная жара

News.ru
50 минут назад
Около двух недель может продлиться жара в большей части России. Об этом «Известиям» рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
Европейскую Россию ждёт затяжная жара
Фото:  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
По словам специалиста, виновником жары будет, как и в июне, блокирующий антициклон. Уже во вторник, 6 июля, в Центральной России ожидается температура до 27-29 градусов тепла. Со среды же столбики термометров каждый день будут превышать 30-градусную отметку.
Кульминация придется на конец этой недели (пятницу, субботу, воскресенье), когда будет 33–35 градусов. Следующая неделя, скорее всего, также ознаменуется температурой выше 30 градусов, — рассказал Старков.
По словам метеоролога, в отдельные дни не исключено преодоление суточных рекордов лета 2010 года. Так, 29 июля 2010 года был зарегистрирован температурный показатель 38,2 градуса.
Ночью температура воздуха также будет оставаться высокой и не опустится ниже 20 градусов. Такие показатели считаются тропическими.
Ранее синоптик предупредил о сильнейших дождях с градом в начале недели.
Погода,Общество,газета "Известия",Россия,
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