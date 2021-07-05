Когда Крыму и Сочи ждать солнца

В ближайшие сутки жителям Крыма
и Сочи
не стоит рассчитывать на улучшение погоды и прекращение дождей. Об этом ТАСС заявил
ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков
.
По его словам, сейчас над Керчью
находится центр активного циклона, а атмосферное давление начнет расти только 6 июня.
«То есть сильные осадки сохранятся < > до середины завтрашнего дня. На Южном берегу Крыма местами за сутки может вылиться до 50 мм осадков и более, то есть еще месячная норма», - заявил он.
При этом 7-8 июля дожди уже буду не такой интенсивности, однако все равно помешают мешать нормализации обстановки.
В Сочи сегодня может выпасть еще около 20 мм осадков, ожидаются сильные порывы ветра. Ливни ослабеют сегодня ночью, но полного их прекращения можно ждать лишь к среде. Синоптики прогнозируют, что в городе за сутки выпадет около 70 мм, практически половина месячной нормы.
Ранее власти Сочи сообщили, что из-за «продолжительных обильных осадков» в Адлерском и Хостинском районах зафиксирован критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В мэрии попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации. В городе были включены сирены, местным жителям было предложено перейти на возвышенности. При этом в соцсетях появились кадры из гостиницы в Сочи, на которых видно, что вода плещется на уровне подоконника.
Стихия также ранее обрушилась и на Крым. Были подтоплены Керчь и Ялта. В результате наводнения погиб один человек, разрушены дома, нарушена подача электроэнергии и водоснабжения.