Когда Крыму и Сочи ждать солнца

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По его словам, сейчас над Керчью находится центр активного циклона, а атмосферное давление начнет расти только 6 июня.

«То есть сильные осадки сохранятся < > до середины завтрашнего дня. На Южном берегу Крыма местами за сутки может вылиться до 50 мм осадков и более, то есть еще месячная норма», - заявил он.

При этом 7-8 июля дожди уже буду не такой интенсивности, однако все равно помешают мешать нормализации обстановки.

В Сочи сегодня может выпасть еще около 20 мм осадков, ожидаются сильные порывы ветра. Ливни ослабеют сегодня ночью, но полного их прекращения можно ждать лишь к среде. Синоптики прогнозируют, что в городе за сутки выпадет около 70 мм, практически половина месячной нормы.

Ранее власти Сочи сообщили, что из-за «продолжительных обильных осадков» в Адлерском и Хостинском районах зафиксирован критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В мэрии попросили горожан и туристов подготовить документы и вещи для возможной эвакуации. В городе были включены сирены, местным жителям было предложено перейти на возвышенности. При этом в соцсетях появились кадры из гостиницы в Сочи, на которых видно, что вода плещется на уровне подоконника.