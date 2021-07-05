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Прогноз погоды: россиян предупредили об опасности в Крыму

Елена Прошина
7 часов назад
Прогноз погоды обещает Крыму, южным районам Европейской России и Уралу опасную обстановку с мощными ливнями, штормовым ветром и градом. Об этом пишет «Российская газета».
Прогноз погоды: россиян предупредили об опасности в Крыму
Фото: ТАССТАСС
Эксперт Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Крыму в начале недели ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и ливни. Метеоролог назвал это повторением ситуация, с которой полуостров столкнулся две недели назад. Температуры при этом составят 24-25 градусов.
Во вторник, 6 июня, непогода в Крыму начнет смягчаться, а в среду, 7 июня, дожди прекратятся.
В Ростовской области неделя тоже начнется с ливня, грозы с градом и ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Температуры при этом будут достигать плюс 40 градусов.
Даже в засушливой Калмыкии ожидаются мощные дожди, а в Карачаево-Черкесии будет мощный ветер до 27 метров в секунду.
Сильные дожди в первые два дня недели ожидаются в Челябинской и Свердловской области.
Санкт-Петербург и Карелию тем временем накроет волной тепла, температуры там окажутся на шесть-восемь градусов выше нормы. А из Якутии аномальная жара до сих пор не ушла: там на 10-12 градусов жарче, чем бывает обычно.
Ранее метеорологи центра «Фобос» предупредили о возвращении жары в Москву. Прогноз погоды обещает, что дождей в столичном регионе не будет и благодаря солнечной погоде температуры вырастут с 26 выше ноля в начале недели до плюс 32 градусов к выходным.
Погода,Роман Вильфанд,"Российская газета",Республика Крым,Россия,
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