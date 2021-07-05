Прогноз погоды: россиян предупредили об опасности в Крыму

Прогноз погоды обещает Крыму , южным районам Европейской России и Уралу опасную обстановку с мощными ливнями, штормовым ветром и градом. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: ТАСС ТАСС

Эксперт Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Крыму в начале недели ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и ливни. Метеоролог назвал это повторением ситуация, с которой полуостров столкнулся две недели назад. Температуры при этом составят 24-25 градусов.

Во вторник, 6 июня, непогода в Крыму начнет смягчаться, а в среду, 7 июня, дожди прекратятся.

В Ростовской области неделя тоже начнется с ливня, грозы с градом и ветра с порывами 15-20 метров в секунду. Температуры при этом будут достигать плюс 40 градусов.

Даже в засушливой Калмыкии ожидаются мощные дожди, а в Карачаево-Черкесии будет мощный ветер до 27 метров в секунду.

Сильные дожди в первые два дня недели ожидаются в Челябинской и Свердловской области.

Санкт-Петербург и Карелию тем временем накроет волной тепла, температуры там окажутся на шесть-восемь градусов выше нормы. А из Якутии аномальная жара до сих пор не ушла: там на 10-12 градусов жарче, чем бывает обычно.