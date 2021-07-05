Синоптик предупредил о сильнейших дождях с градом

Вильфанд предупредил, что скорость ветра в Крыму может достигать 20-25 метров в секунду. Температура воздуха в регионе составит плюс 24-25 градусов.

На Ставрополье и в Карачаево-Черкесии будет наблюдаться град, сильный ветер и дождь. Опасные погодные условия также могут сформироваться в Челябинской области и в Свердловской области, пояснил эксперт.