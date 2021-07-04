Синоптики рассказали о погоде в июле

Вильфанд добавил, что дефицит осадков будет ощущаться в Поволжье, Магаданской области, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края. При этом будут регионы, где дождей ожидается выше нормы.

Ранее стало известно, что пик жары в центральной части России придётся на конец июля — начало августа. Об этом рассказал Роман Вильфанд. По его словам, по климату самой тёплой для Центральной России является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые тёплые дни — это 31 июля и 1 августа.