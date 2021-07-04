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Синоптик рассказал о погоде в июле

News.ruиещё 1
1 час назад
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в июле на большей части территории России будет тёплой. В беседе с ТАСС он отметил, что особенно тёплым месяц ожидается в европейской части страны и Якутии.
Синоптики рассказали о погоде в июле
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
На большей части территории страны температура будет выше нормы, особенно выделяются в прогнозе европейская часть России и Якутия. Запад Красноярского края и Урал — там температура около нормы, — пояснил учёный.
Вильфанд добавил, что дефицит осадков будет ощущаться в Поволжье, Магаданской области, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края. При этом будут регионы, где дождей ожидается выше нормы.
Избыток осадков ожидается в Иркутской области, в Бурятии, на севере Красноярского края и Якутии, — подчеркнул Вильфанд.
Ранее стало известно, что пик жары в центральной части России придётся на конец июля — начало августа. Об этом рассказал Роман Вильфанд. По его словам, по климату самой тёплой для Центральной России является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые тёплые дни — это 31 июля и 1 августа.
Погода,Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Республика Саха (Якутия),Россия,
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