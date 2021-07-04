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Крымчан предупредили о возможном подъеме уровня рек и сходе селевых потоков

ТК «Звезда»
6 часов назад
В ближайшие дни в Крыму ожидаются сильные ливни. Из-за этого возможен подъем уровня рек и сход селевых потоков, предупредили в региональном МЧС.
Жителей Крыма предупредили о сильных ливнях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Отмечаются, что дожди 4 и 5 июля пройдут в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова.
«На реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков», - сказано в сообщении экстренной службы.
Также спасатели предупредили жителей и туристов о возможных подтоплениях.
В июне на полуострове уже были наводнения. Сумма ущерба от стихии в Крыму превысила 200 миллионов рублей.
Погода,Общество,Крым наш,МЧС,Республика Крым,
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