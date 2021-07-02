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Вильфанд опроверг собственный прогноз об адской жаре в Москве

Newsru.com
1 час назад
Научный руководитель России Роман Вильфанд опроверг свой прогноз о том, что самая жаркая погода ожидает жителей Центральной России в конце июля — начале августа. Как сообщил он «Царьграду», говоря о максимальной жаре, он имел в виду усреднённые данные за много десятилетий.
Вильфанд опроверг собственный прогноз на лето
Фото: ТАССТАСС
По словам метеоролога, многолетние наблюдения показывают, что самая жаркая погода устанавливается, как раз в конце июля — начале августа. Связано это с тем, что максимально прогревается поверхность Земли, которая, в свою очередь, нагревает воздух. Он подчеркнул, что ни один синоптик не может точно спрогнозировать за месяц или полтора, какая будет температура.
Вильфанд отметил, что сейчас можно точно предсказать только то, что в течение всей следующей недели ожидается жаркая погода.
Собственно, уже с начала недели будет повышенное давление. А вот в середине недели, после такого хорошо выраженного антициклонального режима, и температура будет уже за 30, — сказал специалист.
Погода,Общество,Роман Вильфанд,ЕС,Москва,Россия,
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