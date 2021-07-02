Вильфанд опроверг собственный прогноз на лето

По словам метеоролога, многолетние наблюдения показывают, что самая жаркая погода устанавливается, как раз в конце июля — начале августа. Связано это с тем, что максимально прогревается поверхность Земли, которая, в свою очередь, нагревает воздух. Он подчеркнул, что ни один синоптик не может точно спрогнозировать за месяц или полтора, какая будет температура.