Синоптики спрогнозировали пик жары в России

Жителей Центральной России
и юга самые жаркие дни ждут в конце июля, а приморских городов - в августе. Об этом РИА Новости заявил
научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, несмотря на то, что солнце имеет большую активность в конце июня, почва к этому моменту в центре России еще не прогрелась и тепло не отдает.
«По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни — это 31 июля и 1 августа», - пояснил Роман Вильфанд.
При этом на юге наиболее теплые дни приходятся на конец июля — начало августа. А в приморских городах пик жары сдвинут на последний месяц лета из-за влияния моря. Оно так же, как и почва, накапливает тепло, но не спешит его отдавать, заметил научный руководитель Гидрометцентра.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Центральной России июлю будет сопутствовать засуха, которая за последние полвека в среднем бывает не чаще одного раза в 9–10 лет. В регионе выпадет не более 20–30% месячной нормы осадков, а на северо-западе Центральной России дождя может вообще и не быть, отметили синоптики.