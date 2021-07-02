Синоптики спрогнозировали пик жары в России

Жителей Центральной России и юга самые жаркие дни ждут в конце июля, а приморских городов - в августе. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, несмотря на то, что солнце имеет большую активность в конце июня, почва к этому моменту в центре России еще не прогрелась и тепло не отдает.

«По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля, а если по дням за весь год, то оказывается, что самые теплые дни — это 31 июля и 1 августа», - пояснил Роман Вильфанд.

При этом на юге наиболее теплые дни приходятся на конец июля — начало августа. А в приморских городах пик жары сдвинут на последний месяц лета из-за влияния моря. Оно так же, как и почва, накапливает тепло, но не спешит его отдавать, заметил научный руководитель Гидрометцентра.