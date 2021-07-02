Прогноз погоды: москвичам пообещали засуху в июле

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что в июле Москва
и многие регионы Центральной России
столкнутся с засухой. Об этом сообщает
портал «Метеовести».
Метеорологи отмечают, что обычно второй месяц лета оказывается одним из самых влажных в году, но июль 2021 года будет рекордно сухим. В «Фобосе» подчеркнули, что такая погода в июле случается не чаще раза в девять - десять лет.
По прогнозам, в столичном регионе за июль выпадет всего 20-30 процентов от месячной нормы осадков (при нормальном показателе в 94 миллиметра). При этом в северо-западных регионах Центральной России в июле может не выпасть ни капли дождя.
До этого сильные засухи в июле фиксировались в 1972 году (16 миллиметров осадков), 2010 году (12 миллиметров) и 2014-м (четыре миллиметра). Ясных дней в июле-2021 будет в два - три раз больше, чем в среднем бывает в середине лета.
Температура в течение месяца в среднем окажется на 0,5-1 процента выше многолетних значений.
Ранее прогноз погоды предупредил, что в пятницу, 2 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами и температуры не выше плюс 23 - 24 градусов (такая погода соответствует норме).
К воскресенью, 4 июля, осадки прекратятся, а температуры начнут стремительно расти.
Тем временем в якутском Оймяконе – одном из «полюсов холода» планеты - температуры достигли плюс 31,6 градуса, на 0,5 градуса превысив рекорд 55-летней давности. В Якутске был побит рекорд 1966 года (33,7 градуса выше нуля) – температуры достигли плюс 33,8 градуса.