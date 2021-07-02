Прогноз погоды: москвичам пообещали засуху в июле

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что в июле Москва и многие регионы Центральной России столкнутся с засухой. Об этом сообщает портал «Метеовести».

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Метеорологи отмечают, что обычно второй месяц лета оказывается одним из самых влажных в году, но июль 2021 года будет рекордно сухим. В «Фобосе» подчеркнули, что такая погода в июле случается не чаще раза в девять - десять лет.

По прогнозам, в столичном регионе за июль выпадет всего 20-30 процентов от месячной нормы осадков (при нормальном показателе в 94 миллиметра). При этом в северо-западных регионах Центральной России в июле может не выпасть ни капли дождя.

До этого сильные засухи в июле фиксировались в 1972 году (16 миллиметров осадков), 2010 году (12 миллиметров) и 2014-м (четыре миллиметра). Ясных дней в июле-2021 будет в два - три раз больше, чем в среднем бывает в середине лета.

Температура в течение месяца в среднем окажется на 0,5-1 процента выше многолетних значений.

Ранее прогноз погоды предупредил, что в пятницу, 2 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами и температуры не выше плюс 23 - 24 градусов (такая погода соответствует норме).

К воскресенью, 4 июля, осадки прекратятся, а температуры начнут стремительно расти.