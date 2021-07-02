В Гидрометцентре назвали сроки прихода жары в Россию

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что наиболее жаркие дни ждут жителей Центральной России в конце июля — начале августа, на юге России пик жары прогнозируется в конце июля, а в приморских городах — в августе.«По климату самой теплой (для Центральной России) является последняя пятидневка июля», — цитирует РИА Новости прогноз Вильфанда.По его словам, в южных регионах Европейской части России самые тёплые дни ожидаются в конце июля — начало августа.Ранее в Росгидромете рассказали о погоде в России в июле.Телеканал 360° сообщил, что 7 июля в Москву вернётся жара.