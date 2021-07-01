Прогноз погоды: грядет большой шторм

Прогноз погоды центра «Фобос» предупредил, что в четверг, 1 июля, по России прокатится мощный шторм.

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По прогнозам метеорологов, особенно нелегко придется жителям территорий от Ханты-Мансийска до западных точек Центрального района.

В Поволжье, на Урале, в Волго-Вятском районе и в западных частях Сибири будет дуть шквалистый ветер и пройдут мощнейшие тропические ливни.

В «Фобосе» объяснили, что на восток Русской равнины движется волна холодного воздуха. Еще накануне в Екатеринбурге и Перми фиксировали температурные рекорды в плюс 34,9 градуса, а в Кургане и Оренбурге - исторические максимумы в 36 и 39 градусов жары соответственно. 1 июля эта жара столкнется с холодом из Атлантики и вместе они превратятся в большой шторм.

В южных районах Урала, в Пермском крае ожидается град размером с куриное яйцо. При этом жара спадет только к воскресенью, 4 июля, - до плюс 23 градусов.

Прогноз погоды «Фобоса» ранее рассказал, что в Москве 1 июля будет не жарко - максимум плюс 23 градуса. Почти весь день будут идти дожди.