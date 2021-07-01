Синоптик предупредил о сильнейшей за 10 лет засухе

По его словам, второй месяц лета считается самым влажным в году. Однако сейчас ожидается, что в центральном регионе выпадет не более 20-30 процентов месячной нормы осадков. Также синоптик предсказал, что на северо-западе Центральной России за июль может вообще не выпасть ни капли дождя.